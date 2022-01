“Questa adesso è casa mia”: rissa al GF Vip, ormai c’è solo odio [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) Saltano anche gli ultimi ormeggi: la casa del GF Vip naviga ufficialmente in pessime acque, concorrenti allo stremo e astio dilagante. GF Vip (fonte youtube)Dopo 4 mesi di convivenza forzata, anche gli ultimi equilibri sono andati in frantumi all’interno del reality di Alfonso Signorini. Persino la storica amicizia tra Manila e Soleil è sull’orlo del baratro: negli ultimi giorni le due donne non hanno fatto altro che attaccarsi a vicenda. I loro ripetuti scontri hanno provocato la creazione di due fazioni in casa: i vipponi hanno scelto a fianco di chi schierarsi nella battaglia. Esasperata da stress e dolori fisici, Manila Nazzaro nelle ultime ore ha definitivamente perso la pazienza, affrontando con veemenza Soleil. L’ex Miss Italia è forse una delle pochissime persone che sia attivamente coinvolta nelle pulizie ... Leggi su ck12 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Saltano anche gli ultimi ormeggi: ladel GF Vip naviga ufficialmente in pessime acque, concorrenti allo stremo e astio dilagante. GF Vip (fonte youtube)Dopo 4 mesi di convivenza forzata, anche gli ultimi equilibri sono andati in frantumi all’interno del reality di Alfonso Signorini. Persino la storica amicizia tra Manila e Soleil è sull’orlo del baratro: negli ultimi giorni le due donne non hanno fatto altro che attaccarsi a vicenda. I loro ripetuti scontri hanno provocato la creazione di due fazioni in: i vipponi hanno scelto a fianco di chi schierarsi nella battaglia. Esasperata da stress e dolori fisici, Manila Nazzaro nelle ultime ore ha definitivamente perso la pazienza, affrontando con veemenza Soleil. L’ex Miss Italia è forse una delle pochissime persone che sia attivamente coinvolta nelle pulizie ...

