Nuova scadenza iscrizioni Scuola anno 2022-23, fino a quando le domande (Di venerdì 28 gennaio 2022) La scadenza iscrizioni Scuola 2022 anno 2022-23 è stata prorogata. L'annuncio da parte del Ministero dell'Istruzione è giunto in questo primo pomeriggio di venerdì 28 gennaio e dunque c'è un nuovo termine da tenere in considerazione per tutti coloro che devono ancora presentare la loro domanda. Di seguito sono indicate le coordinate temporali da tenere in considerazione da questo momento in poi. Il MIUR fa saper oggi che per le iscrizioni Scuola anno 2022/23 ci sarà tempo ancora una settimana. La Nuova scadenza prefissata è quella di venerdì prossimo 4 febbraio alle ore 20. Il Ministero ha prima diffuso la comunicazione agli istituti scolastici e ora anche attraverso i suoi canali ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuova scadenza Riccione Civica: "Asta pubblica colonia Bertazzoni. Sia fatto tutto in modo trasparente" ... come l'area dell'ex Bombo, dove il giorno dopo la scadenza dell'asta pubblica il dirigente ha ... sindacati contro i pericoli di infiltrazioni mafiose negli appalti Santarcangelo: nuova tribuna per il ...

Pietralunga, nuova vita ai beni confiscati alla mafia Nel termine di scadenza del bando, previsto per lo scorso mese di luglio, è pervenuta agli uffici comunali un'unica richiesta di affidamento in concessione dei beni in forza di un 'Progetto per il ...

Concorsi Sicilia 2022 1170 posti: nuova scadenza 25 febbraio Fiscoetasse Scuola: prorogata la scadenza delle iscrizioni al 4 febbraio ROMA - Il termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20 del 4 febbraio 2022. Il Ministero ha diffuso questa mattina una nota alle scuole con la nuova scadenza, sottol ...

Scuola: Mi, 'prorogata scadenza iscrizioni a 4 febbraio' Roma, 28 gen. Il termine per le iscrizioni all'anno scolastico 2022/2023 è prorogato alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022. Il Ministero ha diffuso questa mattina ...

