“Numeri dei positivi gonfiati per soldi”: il servizio choc della Rai sul business del Covid (Video) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Già da tempo è forte l’impressione che i dati disponibili sulla pandemia siano quantomeno «ritoccati». Inclusi quelli forniti dal governo e dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Adesso, però, arrivano conferme molto pesanti da un servizio di Restart, programma di approfondimento in onda su Rai2, che ha scoperchiato il vaso di Pandora su quello che possiamo chiamare il «business del Covid», o meglio «business dei positivi». In sostanza, gli inviati della tv di Stato hanno scoperto che alcune strutture sanitarie hanno deliberatamente gonfiato il numero dei contagiati per lucrare sui fondi elargiti dal governo. Numeri dei positivi gonfiati «È frequente che venga scritto sulla cartella clinica che un paziente è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen – Già da tempo è forte l’impressione che i dati disponibili sulla pandemia siano quantomeno «ritoccati». Inclusi quelli forniti dal governo e dall’Istituto superiore di sanità (Iss). Adesso, però, arrivano conferme molto pesanti da undi Restart, programma di approfondimento in onda su Rai2, che ha scoperchiato il vaso di Pandora su quello che possiamo chiamare il «del», o meglio «dei». In sostanza, gli inviatitv di Stato hanno scoperto che alcune strutture sanitarie hanno deliberatamente gonfiato il numero dei contagiati per lucrare sui fondi elargiti dal governo.dei«È frequente che venga scritto sulla cartella clinica che un paziente è ...

