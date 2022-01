Nessun docente in graduatoria: Aurora, a 20 anni, insegna su sostegno con diploma magistrale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aurora Bonomo, originaria di Palermo, emigrata per il secondo anno a Roma. La giovane docente ha 21 anni, è studentessa universitaria di servizi giuridici per l'impresa, dopo aver conseguito un diploma magistrale ad indirizzo psico-pedagogico nell'anno scolastico 2018/2019 a Palermo. "Fin quando ero piccola avevo sempre il sogno di diventare sia avvocato che insegnante, ma l'insegnamento l'ho sempre tenuto come seconda opzione. Con la domanda di messa a disposizione a Roma e provincia ho avuto e ho l'opportunità di conoscere il mondo scolastico dopo anni da studentessa" racconta Aurora a Orizzonte Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022)Bonomo, originaria di Palermo, emigrata per il secondo anno a Roma. La giovaneha 21, è studentessa universitaria di servizi giuridici per l'impresa, dopo aver conseguito unad indirizzo psico-pedagogico nell'anno scolastico 2018/2019 a Palermo. "Fin quando ero piccola avevo sempre il sogno di diventare sia avvocato chente, ma l'mento l'ho sempre tenuto come seconda opzione. Con la domanda di messa a disposizione a Roma e provincia ho avuto e ho l'opportunità di conoscere il mondo scolastico dopoda studentessa" raccontaa Orizzonte Scuola. L'articolo .

Advertising

PanacefTw : Eccomi approfondire cose perché ho idee per la tesi ma che non verranno affatto considerate da nessun docente e per… - alessandros2405 : RT @contechristino: Spiace ma non ci vedo nessun senso nel ragionamento 'non posso non tenere conto delle classifiche altrui' che si basano… - Amy24247379 : RT @contechristino: Spiace ma non ci vedo nessun senso nel ragionamento 'non posso non tenere conto delle classifiche altrui' che si basano… - FabioTraversa : RT @contechristino: Spiace ma non ci vedo nessun senso nel ragionamento 'non posso non tenere conto delle classifiche altrui' che si basano… - contechristino : Spiace ma non ci vedo nessun senso nel ragionamento 'non posso non tenere conto delle classifiche altrui' che si ba… -