Napoli, via al piano di risanamento: due uffici ad hoc per la rilevazione dei debiti e per le transazioni (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Comune di Napoli, nell'ambito dell'accordo per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti, ha predisposto due strutture qualificate per procedere alla rilevazione dei debiti commerciali e per la gestione delle conseguenti transazioni. La Giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta, ha approvato l'istituzione di un Tavolo politico-gestionale composto da sindaco o suo delegato, assessore al Bilancio, coordinatore delle attività, ragioniere generale, responsabile Area Patrimonio, responsabile Area Entrate, avvocato generale ed esperti individuati da interlocutori esterni quali Ifel, Svimez e Anci nonché provenienti dal mondo accademico. Per l'individuazione del coordinatore, in caso di impossibilità di utilizzare risorse ...

