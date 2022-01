Musica in lutto per la morte del cantante. Il post di addio per la moglie: “Non mi stancherò mai di te” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Con assoluta tristezza, ci dispiace informare il pubblico e gli amici, che il nostro caro Diego oggi ha lasciato il suo corpo per continuare il suo percorso e la sua creatività in un’altra forma di vita eterna. L’intera famiglia è immersa in questo dolore, quindi apprezziamo la tua comprensione in questi tempi difficili”. Musica in lutto per la scomparsa del cantante, sconfitto dal Covid dopo quasi due mesi di battaglia. Aveva contratto il coronavirus in primi di dicembre e negli ultimi giorni le sua condizioni sono peggiorate ma ha trovato la forza per scrivere sui social un messaggio per la moglie Amanda Miguel, anche lei cantante. “Non mi stancherò mai di dedicarlo a te! Sei e sarai il ‘ladro’ che mi ha rubato il cuore @amandamiguels”, ha scritto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Con assoluta tristezza, ci dispiace informare il pubblico e gli amici, che il nostro caro Diego oggi ha lasciato il suo corpo per continuare il suo percorso e la sua creatività in un’altra forma di vita eterna. L’intera famiglia è immersa in questo dolore, quindi apprezziamo la tua comprensione in questi tempi difficili”.inper la scomparsa del, sconfitto dal Covid dopo quasi due mesi di battaglia. Aveva contratto il coronavirus in primi di dicembre e negli ultimi giorni le sua condizioni sono peggiorate ma ha trovato la forza per scrivere sui social un messaggio per laAmanda Miguel, anche lei. “Non mimai di dedicarlo a te! Sei e sarai il ‘ladro’ che mi ha rubato il cuore @amandamiguels”, ha scritto il ...

Advertising

Gazzettadmilano : Lutto nel rock, morto a 74 anni Meat Loaf per complicazioni da covid. - LukeZavelloni : #Roma la musica oggi è in lutto - infoitcultura : Musica in lutto, morto a 74 anni il cantante americano Meat Loaf - misterbiancocom : Misterbianco piange il maestro Agatino Mirulla, lutto nel mondo della musica. “Sei andato via troppo presto” - cesarebrogi1 : RT @Radio1Rai: ??Lutto nel mondo della #musica. E' morta #ElzaSoares, regina del samba. Nel 1999 fu eletta cantante brasiliana del millennio… -