Msc, prima dell’offerta per Ita la vittoria di 11 bandi pubblici (su 14) per il noleggio delle navi quarantena per i migranti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Checché ne dica Gianluigi Aponte, non è affatto chiaro quali saranno vantaggi e sinergie per Msc nell’operazione Ita che salva la faccia al governo di Mario Draghi. Ma è certo che, nonostante i tempi che corrono, la famiglia di armatori campani, proprietari delle crociere Msc, di Grandi navi Veloci e fra i leader della logistica mondiale, non può certo lamentarsi. Anche grazie ai soldi pubblici che finanziano a larghe mani il business delle quarantene per i migranti sulle navi. Si tratta di denaro che rappresenta una vera e propria manna dal cielo nel momento il cui l’emergenza sanitaria ha messo al tappeto il business crocieristico e il trasporto passeggeri nei collegamenti marittimi. Secondo quanto ilfattoquotidiano.it ha ricostruito attraverso il portale dell’amministrazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Checché ne dica Gianluigi Aponte, non è affatto chiaro quali saranno vantaggi e sinergie per Msc nell’operazione Ita che salva la faccia al governo di Mario Draghi. Ma è certo che, nonostante i tempi che corrono, la famiglia di armatori campani, proprietaricrociere Msc, di GrandiVeloci e fra i leader della logistica mondiale, non può certo lamentarsi. Anche grazie ai soldiche finanziano a larghe mani il businessquarantene per isulle. Si tratta di denaro che rappresenta una vera e propria manna dal cielo nel momento il cui l’emergenza sanitaria ha messo al tappeto il business crocieristico e il trasporto passeggeri nei collegamenti marittimi. Secondo quanto ilfattoquotidiano.it ha ricostruito attraverso il portale dell’amministrazione ...

