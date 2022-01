Mobilità 2022: come funzionerà domanda per docenti assunti nel 2019, 2020 e 2021 e cosa accade se non la si presenta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mobilità docenti per l'anno scolastico 2022/23: il testo del CCNI firmato solo dal sindacato CISL introduce alcune novità. Analizziamo in dettaglio le differenze per i docenti assunti nel 2019, 2020 e 2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022)per l'anno scolastico/23: il testo del CCNI firmato solo dal sindacato CISL introduce alcune novità. Analizziamo in dettaglio le differenze per inel. L'articolo .

