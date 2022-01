Maria Elisabetta Alberti Casellati, ecco chi è la presidente del Senato "nominata" per il Colle (Di venerdì 28 gennaio 2022) La senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta presidente del Senato nella seconda seduta della XVIII Legislatura, sabato 24 marzo 2018, alla terza votazione , ottenendo 240 voti. E'... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 28 gennaio 2022) La senatriceè stata elettadelnella seconda seduta della XVIII Legislatura, sabato 24 marzo 2018, alla terza votazione , ottenendo 240 voti. E'...

