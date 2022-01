LIVE Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valido per la ventitreesima giornata di Eurolega! I meneghini cercano il quarto successo consecutivo, dopo aver espugnato Barcellona e Mosca e con in mezzo la vittoria casalinga contro l’Alba Berlino. La squadra di Ettore Messina si è riportata al terzo posto in classifica, con uno score di 13-6 (al netto delle partite da recuperare nelle prossime settimane). Il coach messinese si affida ancora una volta in regia a Rodriguez, Hall e Delaney, con le fiammate di Trey Kell e Gigi Datome. Sotto canestro Melli e Hines faranno buona guardia, facendo valere il fisico per arpionare palloni da distribuire ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alladiKaunas, match valido per la ventitreesima giornata di! I meneghini cercano il quarto successo consecutivo, dopo aver espugnato Barcellona e Mosca e con in mezzo la vittoria casalinga contro l’Alba Berlino. La squadra di Ettore Messina si è riportata al terzo posto in classifica, con uno score di 13-6 (al netto delle partite da recuperare nelle prossime settimane). Il coach messinese si affida ancora una volta in regia a Rodriguez, Hall e Delaney, con le fiammate di Trey Kell e Gigi Datome. Sotto canestro Melli e Hines faranno buona guardia, facendo valere il fisico per arpionare palloni da distribuire ...

Basket Eurolega, 4 partite su Sky Sport: venerdì l'Olimpia Milano sfida lo Zalgiris Tra oggi e il 28 gennaio su Sky e in streaming su NOW quattro match di Eurolega in diretta. Olimpia Milano in campo venerdì alle 20.30 su Sky Sport Uno contro lo Zalgiris Kaunas, sfida dove la squadra ...

