Inter, si sblocca la trattativa: il giocatore è in viaggio verso Genova (Di venerdì 28 gennaio 2022) La trattativa tra l’Inter e il Genoa per l’acquisto di Felipe Caicedo è in dirittura d’arrivo: la società nerazzurra ha individuato nel centravanti ex Lazio il profilo giusto per completare il reparto offensivo e sopperire così all’assenza di Joaquin Correa. A causa dell’infortunio dell’argentino, l’Inter aveva temporaneamente bloccato la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria, ma dopo aver risolto l’emergenza ed essere giunti alla sosta, le due squadre hanno riavviato l’operazione: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’affare con la Sampdoria è praticamente fatto e il giocatore sarebbe già in viaggio verso la Liguria. Stefano Sensi Alla fine, è stata dunque la volontà del centrocampista a prevalere: Sensi vuole guadagnarsi il Mondiale, e dopo aver parlato con il ct ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Latra l’e il Genoa per l’acquisto di Felipe Caicedo è in dirittura d’arrivo: la società nerazzurra ha individuato nel centravanti ex Lazio il profilo giusto per completare il reparto offensivo e sopperire così all’assenza di Joaquin Correa. A causa dell’infortunio dell’argentino, l’aveva temporaneamente bloccato la cessione di Stefano Sensi alla Sampdoria, ma dopo aver risolto l’emergenza ed essere giunti alla sosta, le due squadre hanno riavviato l’operazione: secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’affare con la Sampdoria è praticamente fatto e ilsarebbe già inla Liguria. Stefano Sensi Alla fine, è stata dunque la volontà del centrocampista a prevalere: Sensi vuole guadagnarsi il Mondiale, e dopo aver parlato con il ct ...

