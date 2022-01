Inter - Liverpool | l' Uefa ha deciso sulla squalifica di Barella - Top News

Advertising

FBiasin : Due giornate a #Barella, salterà sia l’andata che il ritorno con il #Liverpool. Sanzione prevedibile, esagerata m… - Filippo28474654 : RT @FBiasin: Due giornate a #Barella, salterà sia l’andata che il ritorno con il #Liverpool. Sanzione prevedibile, esagerata ma prevedibi… - IlSimo01 : RT @FBiasin: Due giornate a #Barella, salterà sia l’andata che il ritorno con il #Liverpool. Sanzione prevedibile, esagerata ma prevedibi… - Albertsun16 : RT @FBiasin: Due giornate a #Barella, salterà sia l’andata che il ritorno con il #Liverpool. Sanzione prevedibile, esagerata ma prevedibi… - news_mercato_ : #Inter, due giornate di squalifica per #Barella per l’espulsione contro il #RealMadrid: salterà entrambe le sfide contro il #Liverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

Il, prossimo avversario dell'in Champions, è pronto a inviare un'equipe medica in Sudamerica per far sostenere le visite mediche al giocatore, attualmente impegnate con la Colombia ...... al punto che - come anticipa la Gazzetta dello Sport - l'è già stata avvisata dall' Uefa: Nicolò Barella non giocherà i due ottavi di finale di Champions League contro il. Per il ...Liverpool a un passo dal colombiano del Porto Luis Diaz. Secondo la stampa inglese il club di Anfield avrebbe raggiunto l'accordo con i Dragoes sulla base di 45 milioni di euro più bonus, per un massi ...CHAMPIONS LEAGUE - Costa cara al centrocampista l'espulsione di Madrid. Quasi certe le due giornate di squalifica dopo la riunione della commissione Uefa. L'ex ...