Il racconto di Chiara Ferragni ai follower: “Mi dissero che non avrei potuto avere figli” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle ultime ore Chiara Ferragni è tornata a parlare, faccia a faccia, rispondendo anche a molte domande di chi la segue da tutto il mondo, sulla sua vita privata. E ha parlato anche di un aspetto molto delicato. Poco prima di conoscere Fedez, come rivela l’imprenditrice digitale su instagram, le avevano detto che difficilmente avrebbe potuto avere dei figli. Una notizia che l’aveva turbata molto. Era il 2016, Chiara viveva a Los Angeles e non sembrava avere intenzione di tornare in Italia. Era un periodo in cui non stava per nulla bene. Aveva incontrato diversi medici e anche un ginecologo: “Mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro. Anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022) Nelle ultime oreè tornata a parlare, faccia a faccia, rispondendo anche a molte domande di chi la segue da tutto il mondo, sulla sua vita privata. E ha parlato anche di un aspetto molto delicato. Poco prima di conoscere Fedez, come rivela l’imprenditrice digitale su instagram, le avevano detto che difficilmente avrebbedei. Una notizia che l’aveva turbata molto. Era il 2016,viveva a Los Angeles e non sembravaintenzione di tornare in Italia. Era un periodo in cui non stava per nulla bene. Aveva incontrato diversi medici e anche un ginecologo: “Mi disse che avevo la sindrome dell’ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficilein futuro. Anche ...

Advertising

chiara_sciuto : RT @Michele41830954: Se alex ci ha parlato così bene di delia in tre mesi vorrei provare a credergli,ma questa donna da quando ha messo pie… - Esmeral38978005 : @chiara_sciuto Più che altro non ce la fa proprio a postare o mettere like su cose che riguardano D L'unico Twitter… - chiara_silvi : @ProfCampagna Ti ricordi quando c'era la melassa dei balconi e degli applausi? Ti ricordi quando 'andrà tutto bene'… - amati____ : volta ci raccontò che lei temeva per sua figlia perché in qualsiasi momento le crisi potevano presentarsi.. chiara… - CarlaLance : RT @nuovafrontiera: Oggi su @La_Lettura trovate un bellissimo racconto inedito di Guadalupe Nettel. L'autrice sarà ospite di @piulibri21 i… -