Il centrodestra si schianta sul nome della Casellati al Colle

La quarta giornata di voto per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica se si è chiusa con due fumate nere di sicuro si può dire che in realtà sia stata come mai prima d'ora tinta di rosa. Il rosa della sconfitta del giorno, Maria Elisabetta Alberti Casellati presentata nella votazione della mattina come candidata ufficiale del centrodestra si è schiantata non solo per l'assenza alla votazione de centrosinistra ma anche per l'azione di quasi 60 franchi tiratori della sua coalizione che hanno votato non a favore della Presidente del Senato. Una candidatura attorno alla quale si sono susseguite voci di vario genere: dalla vittima sacrificale nel conteggio del centrodestra alla sua stessa scelta di sfidare i grandi elettori ...

