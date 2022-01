Il Barcellona insiste per Morata: si sblocca l’affare? Le ultime (Di venerdì 28 gennaio 2022) Con l’arrivo di Dusan Vlahovic a Torino, si fanno sempre più insistenti le voci di mercato sul chiacchierato addio del numero 9 Alvaro Morata. Nonostante il club blaugrana stesse già pensando alle possibili alternative allo spagnolo, come riporta il programma televisivo El Chiringuito, nella giornata di ieri c’è stato un summit tra il presidente Joan Laporta e l’entourage dell’attaccante. Morata, Juventus, Serie A IL BARCA FA SUL SERIO Stando alle ultime indiscrezioni riportate, dunque, il numero 1 del Barcellona pare sia volato personalmente a Madrid per cercare di sbloccare l’affare: al momento, infatti, non si è ancora giunti ad un accordo sulle cifre e sulla formula della trattativa. L’impressione, con la chiusura della finestra invernale di mercato ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 28 gennaio 2022) Con l’arrivo di Dusan Vlahovic a Torino, si fanno sempre piùnti le voci di mercato sul chiacchierato addio del numero 9 Alvaro. Nonostante il club blaugrana stesse già pensando alle possibili alternative allo spagnolo, come riporta il programma televisivo El Chiringuito, nella giornata di ieri c’è stato un summit tra il presidente Joan Laporta e l’entourage dell’attaccante., Juventus, Serie A IL BARCA FA SUL SERIO Stando alleindiscrezioni riportate, dunque, il numero 1 delpare sia volato personalmente a Madrid per cercare dire: al momento, infatti, non si è ancora giunti ad un accordo sulle cifre e sulla formula della trattativa. L’impressione, con la chiusura della finestra invernale di mercato ...

