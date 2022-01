Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli dà della ‘mign0tta’ a Jessica Selassié – Video (Di venerdì 28 gennaio 2022) Katia Ricciarelli - US Endemol Shine Nuovo scivolone di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Ieri sera, la soprano si è infatti lasciata andare ad un grave insulto rivolto a Jessica Selassié, che ha indignato i telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show. Tutto è partito quando, nel corso della cena, Jessica si è alzata per ballare, facendo alcune mosse sensuali. Immediata è stata la reazione cafona della Ricciarelli che, dopo aver guardato negli occhi Soleil Sorge, ha insultato la coinquilina: “Che mign0tta, ragazzi“. Neanche a dirlo, Soleil non ha stigmatizzato le parole della cantante, che ancora una volta è caduta in ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 28 gennaio 2022)- US Endemol Shine Nuovo scivolone dialVip. Ieri sera, la soprano si è infatti lasciata andare ad un grave insulto rivolto a, che ha indignato i telespettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta del reality show. Tutto è partito quando, nel corsocena,si è alzata per ballare, facendo alcune mosse sensuali. Immediata è stata la reazione cafonache, dopo aver guardato negli occhi Soleil Sorge, ha insultato la coinquilina: “Che mign0tta, ragazzi“. Neanche a dirlo, Soleil non ha stigmatizzato le parolecantante, che ancora una volta è caduta in ...

