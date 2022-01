Giubileo di platino per la regina Elisabetta II | ecco come il regno festeggerà l’incredibile traguardo

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Fervono i preparativi per celebrare i settant’anni didellaII, che si terranno dal 2 al 5 giugno 2022. Da tempo ormai si parla dell’atteso evento e molte sono state le notizie che si sono avvicendate, ma in queste ultime ore è stato reso noto il programma deldiper festeggiare la sovrana, incoronata proprio il 2 giugno del 1953 nell’Abbazia di Westminster.ditra parate tradizionali e gare culinarieanticipato, in Inghilterra si stanno ultimando i preparativi per la celebrazione deldi, che segnerà undavvero importante per il: sono infatti passati ben 70 anni da quando la ...

Advertising

TheItalianTimes : ?? TERREMOTO A CORTE Il #principeCarlo e il #principeWilliam “scioccati. I due eredi al trono temono che la causa p… - FilippoCarmigna : Lilibet Diana, il primo compleanno cade durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta - Damianodanny1 : SPUTTANESCION REALE REGINA GLI ABBIA CHIESTO EVITARE PROCESSO-SHOW A NEW YORK (PROPRIO DURANTE IL SUO GIUBILEO D… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Lilibet Diana, il primo compleanno cade durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta - leggoit : Lilibet Diana, il primo compleanno cade durante il Giubileo di platino della Regina Elisabetta -

Ultime Notizie dalla rete : Giubileo platino

Ci sono profonde preoccupazioni che la situazione possa peggiorare sempre di più per la famiglia, e mettere in ombra le celebrazioni deldi". Il futuro re e suo figlio William temono ...Vedere il figlio prediletto finire alla sbarra per abusi sessuali, proprio nell'anno deldi, è troppo, anche per una distante e impassibile come Elisabetta.La regina Elisabetta II si appresta a celebrare il giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno. In queste ore è stato reso noto il programma completo dell'evento, che durerà ben 4 giorni. Noi e i ...I due eredi al trono temono che la causa per presunti abusi sessuali del duca di York, possa avere ricadute devastanti sul Giubileo di platino della Regina ...