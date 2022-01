Gianluca Costantino | chi è il nuovo concorrente del GF VIP | età | lavoro | immagini | altezza | data di nascita | fidanzata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. Sta per varcare la soglia della porta rossa anche il bel, testimonial intimo di Dsquared e coaching online, che probabilmente arriverà con l’obiettivo di scombussolare gli equilibri già precari dei ‘vipponi’. Ma intanto, conosciamolo meglio!, chi è ildel GF VIP: età del modello,è undel GF VIP. Di lui sappiamo che è nato a Napoli nel 1988, ha 34 anni e non sembrerebbe essere un volto noto del mondo dello spettacolo., infatti, lavora come financial advisor, è laureato ...