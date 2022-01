Geppi Cucciari piange per Lucy Salani, la donna trans sopravvissuta all'olocausto (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Geppi Cucciari non è riuscita a contenersi dopo le parole pronunciate da Lucy Salani, la donna trans sopravvissuta a Dachau: 'Volevamo tutti morire, ma eravamo troppo vivi per farlo.' Geppi Cucciari, come testimonia un VIDEO tratto dall'ultimo episodio di Che Succ3de, la sua trasmissione che va in onda su Rai3, non è riuscita a trattenere le lacrime: la conduttrice è scoppiata a piangere dopo aver parlato con Lucy Salani, la donna transessuale di 98 anni sopravvissuta all'olocausto. La Salani ha raccontato la storia della sua vita a Geppi, rivelando di essere stata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 28 gennaio 2022)non è riuscita a contenersi dopo le parole pronunciate da, laa Dachau: 'Volevamo tutti morire, ma eravamo troppo vivi per farlo.', come testimonia untratto dall'ultimo episodio di Che Succ3de, la sua trasmissione che va in onda su Rai3, non è riuscita a trattenere le lacrime: la conduttrice è scoppiata are dopo aver parlato con, laessuale di 98 anniall'. Laha raccontato la storia della sua vita a, rivelando di essere stata ...

