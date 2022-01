Emma Marrone si racconta a Maria De Filippi tra fragilità, sicurezza e fidanzato che non arriva (Di venerdì 28 gennaio 2022) Emma Marrone si racconta in una bellissima intervista a Maria De Filippi sulle pagine di Repubblica poco prima di Sanremo 2022. Ammette di essere cresciuta e oggi si piace molto di più, si sente sicura, è andata ben oltre l’aspetto fisico che oggi apprezza anche nei suoi difetti. Emma si racconta nelle sue fragilità, soprattutto quella di dovere sempre cercare conferme negli altri. In famiglia non le hanno detto spesso che era brava, forse deriva da lì la necessita che altri lo facciano. Ha 37 anni si sente una ragazza in gamba, ha comprato casa a Roma, ha una famiglia solida alle spalle, amici, un talento che sfocia non solo nella musica ma anche nel cinema, sul set che l’ha voluto ancora una volta. Emma Marrone ama ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022)siin una bellissima intervista aDesulle pagine di Repubblica poco prima di Sanremo 2022. Ammette di essere cresciuta e oggi si piace molto di più, si sente sicura, è andata ben oltre l’aspetto fisico che oggi apprezza anche nei suoi difetti.sinelle sue, soprattutto quella di dovere sempre cercare conferme negli altri. In famiglia non le hanno detto spesso che era brava, forse deriva da lì la necessita che altri lo facciano. Ha 37 anni si sente una ragazza in gamba, ha comprato casa a Roma, ha una famiglia solida alle spalle, amici, un talento che sfocia non solo nella musica ma anche nel cinema, sul set che l’ha voluto ancora una volta.ama ...

Advertising

SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - SecolodItalia1 : Sanremo, i cantanti puntano sull’effetto follower: in testa Emma Marrone, Elisa e Gianni Morandi… - naliemma4ever : RT @jessi_cap: Maria De Filippi intervista Emma Marrone per DRepubblica. ?????? - StellaBriIIante : Vuoi ferirmi? Alle medie ero una fan molto accanita di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone - BiasiErika : RT @jessi_cap: Maria De Filippi intervista Emma Marrone per DRepubblica. ?????? -