Emiliano | che dice sempre e solo no | e non paga mai anche se sbaglia

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Si farà il prolungamento del gasdotto Eastmed dalla Grecia all’Italia?”- “L’approdo previsto è in Puglia, io non c’ero in quel periodo, ma credo di aver capito che è stato sospeso per evitare nuove polemiche locali come con la Tap, vedremo nei prossimi mesi se riusciremo a riprendere il progetto, perché ne abbiamo bisogno”. Cosi il 15 gennaio il ministro della Transizione Cingolani ha risposto in audizione alla Camera sui piani del governo per rimediare ai costi dell’energia lievitati a livelli insostenibili per imprese e famiglie. Il riferimento è all’altro gasdotto, la tap appunto, che dopo 10 anni di opposizione da parte dell’amministrazione locale, è finalmente attivo e rifornisce oggi 7 miliardi di metri cubi di gas trasportandoli dall’Azerbaijan all’Europa. Ma che come è avvenuto con l’Eastmed rischiava di non arrivare perché dopo aver percorso 870 chilometri tagliando il ...