Covid: Ordine farmacisti, 'vaccinati 98,5% iscritti, 1.754 i sospesi' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute)() - "Sono 1.754 al 25 gennaio i farmacisti sospesi, nella gran parte per non aver fatto il vaccino anti-Covid. Su 101mila iscritti. Togliendo le sospensioni legate ad altre cause, ne emerge che il 98,5% dei... Leggi su today (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute)() - "Sono 1.754 al 25 gennaio i, nella gran parte per non aver fatto il vaccino anti-. Su 101mila. Togliendo le sospensioni legate ad altre cause, ne emerge che il 98,5% dei...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ordine Appalti, il segreto commerciale non dribbla l'accesso ... il che impone la produzione di 'documentazione e precisazione in ordine all'effettiva consistenza ... Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle terapie domiciliari Nel decreto di ...

Troppi studenti manifestano i segni di un disagio mentale ...nidi e materne Il ministero della difesa scende in campo per aiutare le regioni nei test anti Covid ... Forze dell'ordine e Scuola, da oggi scatta l'obbligo anche alla terza dose Circolare del ministero ...

Covid: Ordine psicologi, 'ansia per 6 su 10 in quarantena, disturbi in crescita' La Sicilia Sos del sindaco Farris: contagi fuori controllo SINISCOLA. Si aggrava la situazione contagi a Siniscola con il sindaco Farris che ieri ha inviato una richiesta di intervento urgente all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e a quello all’istruzione A ...

Tortolì troppi contagi nelle scuole cittadine, lezioni soltanto in Dad TORTOLÌ. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche nella cittadina costiera, dove in mattinata nella piattaforma regionale risultavano 171 positività, mentre nel tardo pomeriggio si è scesi a 158 e..

