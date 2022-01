Covid, le notizie. Speranza: "Oggi nessuna Regione cambia colore". LIVE (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Oggi non firmo ordinanze di cambi di colore. Non succedeva da molte settimane" ha detto il ministro della Salute. Figliuolo: "Dopo l'ok dell'Ema, in arrivo 600mila trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid per il 2022". Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali, calano incidenza e Rt. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di venerdì 28 gennaio 2022) "non firmo ordinanze di cambi di. Non succedeva da molte settimane" ha detto il ministro della Salute. Figliuolo: "Dopo l'ok dell'Ema, in arrivo 600mila trattamenti completi dell'antivirale Paxlovid per il 2022". Dal monitoraggio settimanale emerge una minore pressione sugli ospedali, calano incidenza e Rt. Attesa per il bollettino

Advertising

Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - Agenzia_Ansa : Scendono questa settimana i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti e dell'Rt: l'incidenza è 1… - Agenzia_Ansa : Covid, il sottosegretario alla Salute Sileri annuncia 'nelle prossime settimane cambiamento delle nostre vite'. 'Va… - AlguerIT : SARDEGNA Covid, 36 ricoveri e 4 morti in un giorno - AnsaSardegna : Covid: sempre più ricoverati in ospedali Sardegna. Oltre 1300 nuovi contagi e altri quattro morti #ANSA -