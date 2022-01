Covid in Lombardia: 21.329 nuovi casi, calano ancora i ricoveri. A Bergamo +1.950 positivi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il report di venerdì 28 gennaio. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-100). Effettuati quasi 176 mila tamponi, positività al 12,1%. I decessi sono 77. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il report di venerdì 28 gennaio. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-100). Effettuati quasi 176 mila tamponi,tà al 12,1%. I decessi sono 77.

