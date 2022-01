“Cotto e Mangiato”: biscotti all’arancia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco i biscotti all’arancia. Cotto e Mangiato! Ingredienti succo di 1 arancia, scorza di 2 arance, 100 g zucchero, 1 uovo, 100 g olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci, 300 g farina 00 Procedimento Prepariamo l’impasto: in una ciotola, mettiamo lo zucchero e la scorza grattugiata di 2 arance, aggiungiamo l’uovo intero e mescoliamo con una frusta manuale. Uniamo l’olio di semi, il lievito per dolci e, dopo aver mescolato, aggiungiamo il succo di un’arancia e, pian piano, la farina. Lavoriamo con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 28 gennaio 2022) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto semplice e goloso, perfetto per la colazione o la merenda. Ecco i! Ingredienti succo di 1 arancia, scorza di 2 arance, 100 g zucchero, 1 uovo, 100 g olio di semi, 1 bustina di lievito per dolci, 300 g farina 00 Procedimento Prepariamo l’impasto: in una ciotola, mettiamo lo zucchero e la scorza grattugiata di 2 arance, aggiungiamo l’uovo intero e mescoliamo con una frusta manuale. Uniamo l’olio di semi, il lievito per dolci e, dopo aver mescolato, aggiungiamo il succo di un’arancia e, pian piano, la farina. Lavoriamo con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo. Avvolgiamo nella pellicola e lasciamo ...

