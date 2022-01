“Che migno**a”: allucinante Katia Ricciarelli, così non si può più andare avanti [VIDEO] (Di venerdì 28 gennaio 2022) La soprano Katia Ricciarelli stavolta è indifendibile: l’insulto è stato ripreso con chiarezza dalle telecamere del GF Vip. Katia Ricciarelli (fonte youtube)La cantante lirica Katia Ricciarelli, protagonista indiscussa di quest’edizione del GF Vip, gode nel reality di diversi privilegi, inclusa una camera isolata dal resto del gruppo. Alfonso Signorini e gli autori hanno tollerato molte sue uscite infelici, con buona pace del pubblico indignato. Katia, infatti, si è più volte scagliata contro alcuni suo compagni di avventura, arrivando ad utilizzare termini infelici e dal sapore vagamente razzista. I fan del reality hanno avanzato numerose richieste di squalifica per la cantante, senza però esito alcuno. La produzione si è riservata di ammonirla in privato, evitandole ... Leggi su specialmag (Di venerdì 28 gennaio 2022) La sopranostavolta è indifendibile: l’insulto è stato ripreso con chiarezza dalle telecamere del GF Vip.(fonte youtube)La cantante lirica, protagonista indiscussa di quest’edizione del GF Vip, gode nel reality di diversi privilegi, inclusa una camera isolata dal resto del gruppo. Alfonso Signorini e gli autori hanno tollerato molte sue uscite infelici, con buona pace del pubblico indignato., infatti, si è più volte scagliata contro alcuni suo compagni di avventura, arrivando ad utilizzare termini infelici e dal sapore vagamente razzista. I fan del reality hanno avanzato numerose richieste di squalifica per la cantante, senza però esito alcuno. La produzione si è riservata di ammonirla in privato, evitandole ...

verogri2 : Ma Katia che dice ‘Che Migno**a ragazzi’ riferendosi a Jess? Grande Fratello facciamo ancora finta di nulla? #GFvip #jeru - SoledadSol72 : @spi4ndo Si sente benissimo non cerchiamo di difendere ancora questa donna NON HA DETTO PORCA MIGNO MA COME SI SENTE CHE MIGNO...A - giricolcalesse : @AdrianaVolpeTV è giusto che una ragazza che balla venga definita Migno**a? Brividi di schifo #gfvip #jeru #jessvip - saradomy13 : Comunque non conta a chi ha dato della migno*ta, conta che non VA PROPRIO DETTO! SMETTETELA DI DIFENDERE L’INDIFENDIBILE GRAZIE #gfvip -