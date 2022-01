Caso Djokovic, “Bbc”: dubbi sul test positivo presentato per entrare in Australia (Di venerdì 28 gennaio 2022) S’infittisce il Caso Novak Djokovic, che non ha potuto partecipare agli Australian Open 2022 ed è dovuto tornare in patria dopo una telenovela andata avanti per giorni in Oceania. In particolare, sono emersi dei dubbi in merito alla veridicità del tampone positivo da lui presentato. A riportarlo è la Bbc, che in collaborazione con il sito del settimane De Spiegel, ha riscontrato delle incongruenze. I numeri di serie della documentazione presenterebbero infatti discrepanze significative. Occhi puntati soprattutto sul numero di serie del test (positivo) del 16 dicembre, che appare fuori sequenza con un altro campione raccolto dalla Bbc e superiore a quello del secondo risultato (negativo) del test, effettuato sei giorni dopo. ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) S’infittisce ilNovak, che non ha potuto partecipare aglin Open 2022 ed è dovuto tornare in patria dopo una telenovela andata avanti per giorni in Oceania. In particolare, sono emersi deiin merito alla veridicità del tamponeda lui. A riportarlo è la Bbc, che in collaborazione con il sito del settimane De Spiegel, ha riscontrato delle incongruenze. I numeri di serie della documentazione presenterebbero infatti discrepanze significative. Occhi puntati soprattutto sul numero di serie del) del 16 dicembre, che appare fuori sequenza con un altro campione raccolto dalla Bbc e superiore a quello del secondo risultato (negativo) del, effettuato sei giorni dopo. ...

