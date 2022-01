Cambi: euro poco mosso a 1,1153 dollari in avvio (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – L’euro è poco mosso questa mattina (28 gennaio) dopo il ribasso di ieri. La moneta unica resta sotto quota 1,12 dollari a 1,1153. Rispetto allo yen, inoltre, il Cambio di valuta è a 128,71. È quanto si legge oggi in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – L’questa mattina (28 gennaio) dopo il ribasso di ieri. La moneta unica resta sotto quota 1,12a 1,. Rispetto allo yen, inoltre, ilo di valuta è a 128,71. È quanto si legge oggi in un breve lancio dell’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Cambi: euro poco mosso a 1,1153 dollari in avvio - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro poco mosso a 1,1153 dollari in avvio - Economia - ANSA - fisco24_info : Cambi: euro poco mosso a 1,1153 dollari in avvio: Cambio con lo yen a 128,71 - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,8332 sterline alle 19.30 | - ForexOnlineMeIt : Cambi: #euro a 0,834 sterline alle 11.30 | -