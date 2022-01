Calcio, Ederson in partenza per l’Italia, dal Corinthians alla Salernitana (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il brasiliano 22enne Ederson, dal Corinthians alla Salernitana. Il club di San Paolo, deteneva solo il 70% del cartellino del giocatore, il resto era di proprietà della famiglia e di investitori privati. Il giocatore partirà nelle prossime ore per l’Italia, la cifra di cessione alla società campana, non è comunque stata resa nota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il brasiliano 22enne, dal. Il club di San Paolo, deteneva solo il 70% del cartellino del giocatore, il resto era di proprietà della famiglia e di investitori privati. Il giocatore partirà nelle prossime ore per, la cifra di cessionesocietà campana, non è comunque stata resa nota. SportFace.

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Corinthians annuncia, Ederson alla Salernitana Mediano era in prestito al Fortaleza, ora in partenza per Italia - sportli26181512 : Calciomercato Salernitana, altri colpi: Ederson e Bohinen: Trattative ben avviate per i due centrocampisti Il sogno… - 777PARTENERS : RT @SkySport: ?? WALKER-PETERS CHE BELLEZZA ?? Primo gol dell'esterno in Premier League ?? RISULTATI ? - SkySport : ?? WALKER-PETERS CHE BELLEZZA ?? Primo gol dell'esterno in Premier League ?? RISULTATI ? -