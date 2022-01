Cadavere di un bambino di 10 anni trovato in una valigia: l’agghiacciante scoperta e l’ipotesi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Cadavere di un bambino di 10 anni è stato trovato all’interno di una valigia poche ore dopo la sua scomparsa. l’agghiacciante scoperta sarebbe stata fatta a Ferrières-en-Brie, banlieu di Parigi, nel pomeriggio di ieri e dalle prime informazioni sarebbe emerso un quadro terribile: il piccolo sarebbe stato ucciso a coltellate. Cadavere di un bambino di 10 anni trovato in una valigia L’orrore nella banlieue di Parigi si sarebbe materializzato, in tutto il suo carico di shock e interrogativi, nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, quando il Cadavere di un bimbo, di cui non si avevano più tracce dalle ore precedenti, è stato ritrovato in una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ildi undi 10è statoall’interno di unapoche ore dopo la sua scomparsa.sarebbe stata fatta a Ferrières-en-Brie, banlieu di Parigi, nel pomeriggio di ieri e dalle prime informazioni sarebbe emerso un quadro terribile: il piccolo sarebbe stato ucciso a coltellate.di undi 10in unaL’orrore nella banlieue di Parigi si sarebbe materializzato, in tutto il suo carico di shock e interrogativi, nel pomeriggio di ieri, 27 gennaio, quando ildi un bimbo, di cui non si avevano più tracce dalle ore precedenti, è stato riin una ...

