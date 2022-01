Belotti | addio al Toro ma resta in Serie A | la destinazione

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Andrea, con ogni probabilità, non rinnoverà il suo contratto e quest’estate lascerà il Torino. Per il “Gallo“, tra le diverse e papabili destinazioni, si è parlato di Newcastle o la possibilità di raggiungere il suo compagno di Nazionale, Lorenzo Insigne, anto.Milan MercatoOltre a queste, un po’ più defilato, c’è il Milan. Come riporta Calciomercato.com, i rossoneri dopo aver piazzato il colpo Lazetic, devono capire il da farsi per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, avrà un colloquio con Paolo Maldini verso marzo. In base a quello che succederà da questo incontro, i dirigenti rossoneri decideranno se puntare o meno sull’attaccante del Torino, il quale ha dato la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera, visto il suo sogno da ...