Barù sarebbe interessato a Giacomo Urtis? Ecco che cos’ha rivelato il gieffino (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giacomo Urtis è recentemente uscito dal Grande Fratello Vip 6 insieme a Valeria Marini e in questo periodo di “ripresa” si sta concedendo ad interviste e salotti qua e là. Ieri è arrivato a Casa Chi, dov’è stato intervistato anche dalla sua ex compagna di avventura, Rosalinda Cannavò, con la quale ha partecipato alla scorsa edizione. I giornalisti di Chi hanno cercato di scoprire i gossip da Giacomo, che non si è fatto di certo pregare. Ma uno in particolar modo ha destato l’attenzione dei fans. Il rapporto tra Giacomo e Barù Quando Gabriele Parpiglia gli ha chiesto chi secondo lui avrebbe potuto cedere alle sue lusinghe e avere un flirt con lui, Giacomo ha fatto il nome di Barù. “L’ha detto pure in puntata. Si parlava di Jessica e lui ed ha detto: ‘meglio ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 28 gennaio 2022)è recentemente uscito dal Grande Fratello Vip 6 insieme a Valeria Marini e in questo periodo di “ripresa” si sta concedendo ad interviste e salotti qua e là. Ieri è arrivato a Casa Chi, dov’è stato intervistato anche dalla sua ex compagna di avventura, Rosalinda Cannavò, con la quale ha partecipato alla scorsa edizione. I giornalisti di Chi hanno cercato di scoprire i gossip da, che non si è fatto di certo pregare. Ma uno in particolar modo ha destato l’attenzione dei fans. Il rapporto traQuando Gabriele Parpiglia gli ha chiesto chi secondo lui avrebbe potuto cedere alle sue lusinghe e avere un flirt con lui,ha fatto il nome di. “L’ha detto pure in puntata. Si parlava di Jessica e lui ed ha detto: ‘meglio ...

