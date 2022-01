Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina paura per la famiglia sono ancora in Ucraina (Di venerdì 28 gennaio 2022) La maestra di ballo Anastasia Kuzmina racconta:«Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice». Oltre le piume e le paillettes, Anastasia Kuzmina sta vivendo settimane davvero difficili per la complessa situazione geopolitica tra Putin e il governo di Kiev. Mentre alcuni osservatori temono una prossima invasione dell’Ucraina da parte di Putin durante Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 28 gennaio 2022) La maestra di balloracconta:«Sto facendo il possibile per portarli qua, ma non è semplice». Oltre le piume e le paillettes,sta vivendo settimane davvero difficili per la complessa situazione geopolitica tra Putin e il governo di Kiev. Mentre alcuni osservatori temono una prossima invasione dell’da parte di Putin durante

