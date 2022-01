Atletica, World Indoor Tour: Marcell Jacobs osserva un 60 pirotecnico a New York, Crouser per la cannonata (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il World Indoor Tour si appresta a fare tappa a New York (USA). Sabato 29 gennaio andrà in scena la 114ma edizione dei Millrose Games, secondo appuntamento del massimo circuito internazionale di Atletica leggera per quanto riguarda le gare al coperto. Si vola negli States a un solo giorno di distanza dall’esordio di Karlsruhe, chiaramente chi sarà in pedana questa sera in Germania non potrà replicare a distanza di ventiquattro ore dall’altra parte dell’Oceano. Riflettori puntati sui 60 metri. Il nostro Marcell Jacobs, Campione Olimpico dei 100 e Campione d’Europa sulla distanza, osserverà da lontano i suoi avversari diretti, visto che nella Grande Mela vedremo all’opera una sfilza di fuoriclasse: Chris Coleman (primatista mondiale), Travyon Bromell (Campione del Mondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ilsi appresta a fare tappa a New(USA). Sabato 29 gennaio andrà in scena la 114ma edizione dei Millrose Games, secondo appuntamento del massimo circuito internazionale dileggera per quanto riguarda le gare al coperto. Si vola negli States a un solo giorno di distanza dall’esordio di Karlsruhe, chiaramente chi sarà in pedana questa sera in Germania non potrà replicare a distanza di ventiquattro ore dall’altra parte dell’Oceano. Riflettori puntati sui 60 metri. Il nostro, Campione Olimpico dei 100 e Campione d’Europa sulla distanza, osserverà da lontano i suoi avversari diretti, visto che nella Grande Mela vedremo all’opera una sfilza di fuoriclasse: Chris Coleman (primatista mondiale), Travyon Bromell (Campione del Mondo ...

Advertising

falconhamada_90 : RT @SkySport: Parte il World Indoor Tour, la tappa di Karlsruhe oggi su Sky ? Da non perdere stasera su Sky Sport Arena a partire dalle ore… - SkySport : Parte il World Indoor Tour, la tappa di Karlsruhe oggi su Sky ? Da non perdere stasera su Sky Sport Arena a partire… - Dtti_digitale : Lo spettacolo dell’atletica leggera sarà su Sky anche per le prossime stagioni, con la conferma dei due principali… - sportli26181512 : Parte il World Indoor Tour, la tappa di Karlsruhe oggi su Sky: Venerdì 28 gennaio riparte la stagione dell'atletica… - zazoomblog : Atletica oggi World Indoor Tour Karlsruhe 2022: programma orari tv streaming chi parteciperà - #Atletica #World… -