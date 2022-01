Ascolti TV 27 gennaio | il campione Enzo sbaglia ' Secondo' per ' Spaccare il libro'

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Volano glitv per la giornata del 27specialmente per Rai 1 che, con i due game show e la fiction con Luca Argentero, ha ottenuto i risultati migliori in assoluto. L'Eredità, che ultimamente sta viaggiando su alti numeri, avverte comunque la pressione dovuta dall'avanzare della rivale 'Avanti un altro'. Non sono mancati colpi di scena in questo appuntamento, soprattutto con il nuovo. Quest'ultimo, purtroppo, non è riuscito a capire che cosa accomunassero 'Ultimo, Luogo, Coscienza, Piatto e' alla parola vincente (la soluzione a fine articolo). Si è trattata di una vera sfortuna anche perché, oltre alla facilità della soluzione, in palio vi era un bel bottino.TV ieri 27, è boom per Doc: risultati vertiginosi per ...