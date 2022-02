Arthur Cabral deve stupire di nuovo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo sguardo assente ma intenso, la maglia bianconera del Cearà (uno dei più importanti club di Fortaleza), le braccia aperte da Cristo Redentore, la corona di cartone con le gemme disegnate simile a quella che ti davano al Burger King. In una delle sue prime foto da professionista Arthur Cabral non sembra un calciatore professionista. Un trapper con una maglia da calcio, al massimo, ma un calciatore professionista proprio no. Eppure, nonostante le apparenze, quell’anno (il 2018) aveva terminato la stagione come il terzo attaccante brasiliano più prolifico di tutto il Paese, dietro Gustavo (detto “Gustagol”, del Fortaleza) e Gabriel Barbosa (detto “Gabigol”, del Santos) (forse anche Arthur avrebbe dovuto pensare di farsi chiamare “Cabragol” o qualcosa del genere). Aveva segnato 24 gol in tutta la stagione e stava per tornare al ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Lo sguardo assente ma intenso, la maglia bianconera del Cearà (uno dei più importanti club di Fortaleza), le braccia aperte da Cristo Redentore, la corona di cartone con le gemme disegnate simile a quella che ti davano al Burger King. In una delle sue prime foto da professionistanon sembra un calciatore professionista. Un trapper con una maglia da calcio, al massimo, ma un calciatore professionista proprio no. Eppure, nonostante le apparenze, quell’anno (il 2018) aveva terminato la stagione come il terzo attaccante brasiliano più prolifico di tutto il Paese, dietro Gustavo (detto “Gustagol”, del Fortaleza) e Gabriel Barbosa (detto “Gabigol”, del Santos) (forse ancheavrebbe dovuto pensare di farsi chiamare “Cabragol” o qualcosa del genere). Aveva segnato 24 gol in tutta la stagione e stava per tornare al ...

