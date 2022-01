Amadeus cerca Fiorello in albergo: «C’è qualcuno?». L’ultimo indizio sulla partecipazione a Sanremo – Il video (Di venerdì 28 gennaio 2022) «C’è qualcuno? No non c’è ancora nessuno». Un video di 15 secondi, tutto girato davanti a una camera d’albergo con il numero 407. Nella clip pubblicata da Amadeus sulla sua pagina Instagram (gestita insieme alla moglie Giovanna Civitillo) non c’è nessun riferimento esplicito a Fiorello ma sembra chiaro che il presentatore si sta riferendo proprio al comico. Al momento Fiorello non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo ma visto questa marcatura a uomo da parte di Amadeus sembra che l’ipotesi di una comparsata, almeno per una serata, sembra sempre più concreta. Pochi giorni fa Amadeus in collegamento con Non Stop News su Rtl 102.5 aveva detto di ... Leggi su open.online (Di venerdì 28 gennaio 2022) «C’è? No non c’è ancora nessuno». Undi 15 secondi, tutto girato davanti a una camera d’con il numero 407. Nella clip pubblicata dasua pagina Instagram (gestita insieme alla moglie Giovanna Civitillo) non c’è nessun riferimento esplicito ama sembra chiaro che il presentatore si sta riferendo proprio al comico. Al momentonon ha ancora sciolto le riservesuaal Festival dima visto questa marcatura a uomo da parte disembra che l’ipotesi di una comparsata, almeno per una serata, sembra sempre più concreta. Pochi giorni fain collegamento con Non Stop News su Rtl 102.5 aveva detto di ...

