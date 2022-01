Aids, in arrivo il vaccino contro l’Hiv: Moderna e Iavi avviano la sperimentazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un vaccino contro l’Hiv. Sembra un sogno, e invece oggi si apprende che Moderna – la società americana di biotecnologie produttrice del vaccino contro il Covid-19 – e un’organizzazione di ricerca scientifica no-profit, la International Aids Vaccine Initiative (Iavi), hanno avviato la sperimentazione di un vaccino anti Hiv a Rna messaggero (mRna). Il progetto è finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione del patron di Microsoft, Bill Gates, e della ex moglie, Melinda. Le prime dosi del vaccino mRna-1644 – questo il nome del vaccino contro l’Hiv, il patogeno responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un. Sembra un sogno, e invece oggi si apprende che– la società americana di biotecnologie produttrice delil Covid-19 – e un’organizzazione di ricerca scientifica no-profit, la InternationalVaccine Initiative (), hanno avviato ladi unanti Hiv a Rna messaggero (mRna). Il progetto è finanziato dalla Bill & Melinda Gates Foundation, la fondazione del patron di Microsoft, Bill Gates, e della ex moglie, Melinda. Le prime dosi delmRna-1644 – questo il nome del, il patogeno responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita ...

