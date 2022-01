Vaccino, ciclo primario completato e terze dosi: la situazione in ogni comune bergamasco (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bergamo. Continua a correre in provincia di Bergamo il dato delle terze dosi, passate nel giro di otto giorni da 514.728 a 596.079. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia, alle 17.15 di mercoledì 26 gennaio, dal quale emerge come il 54,2% dei bergamaschi si sia già sottoposto alla dose booster del Vaccino anti-Covid (una settimana fa era il 46,8%). I Comuni più “virtuosi” da questo punto di vista sono in particolare quelli della Val di Scalve/Val Seriana orientale e quelli che si affacciano sulle sponde del Sebino. La campagna vaccinale continua anche per prime e seconde dosi: l’83% della popolazione ha completato il ciclo primario. Leggi su bergamonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bergamo. Continua a correre in provincia di Bergamo il dato delle, passate nel giro di otto giorni da 514.728 a 596.079. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento di Regione Lombardia, alle 17.15 di mercoledì 26 gennaio, dal quale emerge come il 54,2% dei bergamaschi si sia già sottoposto alla dose booster delanti-Covid (una settimana fa era il 46,8%). I Comuni più “virtuosi” da questo punto di vista sono in particolare quelli della Val di Scalve/Val Seriana orientale e quelli che si affacciano sulle sponde del Sebino. La campagna vaccinale continua anche per prime e seconde: l’83% della popolazione hail

