UFFICIALE, gran colpo del Torino: acquistato il giovane Pietro Pellegri (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo giorni di estenuante attesa i tifosi del Torino possono finalmente esultare, il giovane Pietro Pellegri, classe 2001, ha firmato per la squadra granata e potrà dare una mano alla sua squadra già a partire da subito dopo la sosta. Si tratta di un importante acquisto per il Torino. Far sbocciare un giocatore come Pellegri significherebbe infatti lasciar andare Belotti con un filino più di leggerezza. Il contratto del Gallo infatti scadrà il prossimo giugno ed al momento non ci sono gli estremi per il rinnovo. Per questo motivo il Torino ha iniziato ad operarsi sin da ora per cercare di dare una punta come Pietro Pellegri a mister Juric. Una punta di peso per un classe 2001 alto 1.88 che attacca molto bene la ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo giorni di estenuante attesa i tifosi delpossono finalmente esultare, il, classe 2001, ha firmato per la squadraata e potrà dare una mano alla sua squadra già a partire da subito dopo la sosta. Si tratta di un importante acquisto per il. Far sbocciare un giocatore comesignificherebbe infatti lasciar andare Belotti con un filino più di leggerezza. Il contratto del Gallo infatti scadrà il prossimo giugno ed al momento non ci sono gli estremi per il rinnovo. Per questo motivo ilha iniziato ad operarsi sin da ora per cercare di dare una punta comea mister Juric. Una punta di peso per un classe 2001 alto 1.88 che attacca molto bene la ...

Advertising

YBah96 : RT @SimoneCristao: Chiuso ufficialmente il prestito di #Pellegri Spiace tanto per questo ragazzo che fa proprio fatica a ripartire Il ric… - LucarellaAndrea : RT @SimoneCristao: Chiuso ufficialmente il prestito di #Pellegri Spiace tanto per questo ragazzo che fa proprio fatica a ripartire Il ric… - ariolsz : RT @SimoneCristao: Chiuso ufficialmente il prestito di #Pellegri Spiace tanto per questo ragazzo che fa proprio fatica a ripartire Il ric… - SimoneCristao : Chiuso ufficialmente il prestito di #Pellegri Spiace tanto per questo ragazzo che fa proprio fatica a ripartire I… - GianniVernetti : L’organo ufficiale del regime cinese sferra un violento attacco a @trussliz, ministro degli Esteri della Gran Breta… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE gran Pnrr, vittoria dei Comuni arrivano altri 905 milioni per i progetti delle città ... la gran parte dei progetti già dichiarati ammissibili troverà una concreta realizzazione'. IL ... In attesa della contabilizzazione ufficiale, trapela che il Veneto recupererà 281.552.977,32 euro di ...

Gli album di Neil Young sono spariti da Spotify Al momento, su Spotify restano un disco non ufficiale e poche altre canzoni. La playlist This Is ... quasi tutti gli album che ho pubblicato sono lì " la musica di una vita " ed è un gran perdita per ...

GP di Gran Bretagna: storia e vittorie migliori QN Motori UFFICIALE Pellegri ha firmato per il Toro! Il club granata, con un comunicato sul sito ufficiale, ha confermato l'arrivo del giovane attaccante Pietro Pellegri: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di ...

UFFICIALE – Pietro Pellegri è un nuovo giocatore del Torino Il Torino ha ufficializzato l'acquisto dal Monaco di Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 ieri mattina - mercoledì 26 gennaio - ha svolto le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino (QUI ...

... laparte dei progetti già dichiarati ammissibili troverà una concreta realizzazione'. IL ... In attesa della contabilizzazione, trapela che il Veneto recupererà 281.552.977,32 euro di ...Al momento, su Spotify restano un disco none poche altre canzoni. La playlist This Is ... quasi tutti gli album che ho pubblicato sono lì " la musica di una vita " ed è unperdita per ...Il club granata, con un comunicato sul sito ufficiale, ha confermato l'arrivo del giovane attaccante Pietro Pellegri: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di ...Il Torino ha ufficializzato l'acquisto dal Monaco di Pietro Pellegri. L'attaccante classe 2001 ieri mattina - mercoledì 26 gennaio - ha svolto le visite mediche allo stadio Olimpico Grande Torino (QUI ...