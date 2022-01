Ucraina, gli Usa avvertono la Russia: «Stop al Nord Stream 2 in caso di invasione» (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un’invasione della Russia in Ucraina potrebbe portare allo Stop del gasdotto Nord Stream 2. A dirlo è il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, intervenendo sulle tensioni crescenti tra Mosca e Kiev: «Voglio essere molto chiaro: se la Russia invade l’Ucraina in un modo o in un altro, il gasdotto Nord Stream 2 non andrà avanti. Lavoreremo con la Germania perché succeda». La stessa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha chiarito che, in caso di aggressione, la Russia va incontro a «conseguenze gravi, prepareremo un pacchetto di sanzioni forti» che includono «anche Nord Stream 2». Da parte sua, Dmitry Medvedev, ex presidente ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un’dellainpotrebbe portare allodel gasdotto2. A dirlo è il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, intervenendo sulle tensioni crescenti tra Mosca e Kiev: «Voglio essere molto chiaro: se lainvade l’in un modo o in un altro, il gasdotto2 non andrà avanti. Lavoreremo con la Germania perché succeda». La stessa ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha chiarito che, indi aggressione, lava incontro a «conseguenze gravi, prepareremo un pacchetto di sanzioni forti» che includono «anche2». Da parte sua, Dmitry Medvedev, ex presidente ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Lavrov: 'La Nato e gli Usa non rispondono su questione principale'. Il ministro degli Esteri russo dice che il 'dia… - sole24ore : La crisi in #Ucraina che tiene in sospeso il mondo. La classifica mondiale dei #brand dominata da #TikTok. Il… - vaticannews_it : #27gennaio #Ucraina Speciale Preghiera per la pace e forte appello ai responsabili delle nazioni: non aspettiamo ch… - bzzlr : @umanesimo @NicolaMelloni talmente ragionevole che hanno già invaso l'Ucraina qualche anno fa... Ragionevolezza -… - artskynature : Ucraina, gli Usa avvertono la Russia: Stop al Nord Stream 2 in caso di invasione. -