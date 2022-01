Tivoli | trafugati preziosi documenti storici dall’archivio e dalla biblioteca

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 gennaio 2022). L’ottobre scorso, una serie di importantirisalenti alla prima metà dell’ottocento erano stati rubatistorico eprincipale della città. Ci volute lunghe indagini, ma alla fine anche un guizzo di fortuna per poterli recuperare. Infatti, tutta l’intricata matassa ha iniziato finalmente a sciogliersi nel momento in cui qualche testimone si è ritrovato imessi in vendita su un noto social network. Leggi anche: Le Ville difanno successo. Crescono gli abbonamenti dopo la trasmissione di Angela Il furtodiCosì, i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, hanno restituito due ...