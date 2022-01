Serena Autieri | Rocio Munoz Morales | Chiara Francini e Giulia Bevilacqua ci fanno venire voglia d' estate

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Essere donna è un compito difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con gli uomini». Inizia così, con una citazione di Joseph Conrad, Tre sorelle di Enrico Vanzina, su Prime Video da oggi 27 gennaio., 40 Anni da “Sciantosa” guarda le foto Il film, che trasudae leggerezza, per per protagoniste quattro donne: le sorelle Martina (), Sabrina () e Caterina (), ...

Advertising

Tele_nauta : #TreSorelle: la nuova commedia di Enrico Vanzina è da oggi su Prime Video. Nel cast, tra gli altri, Serena Autieri,… - paudasempre : Laura Pausini, Anna Valle, Sabrina Ferilli, Serena Rossi, Paola Cortellesi, Serena Autieri e Anna Foglietta: - marcoluci1 : RT @gianlu_79: PROMOZIONE FILM '3 SORELLE' con Serena Autieri , Rocio Muniz Morales, Chiara Francini , Giulia Bevilacqua 17:06 17,74% 2.76… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: PROMOZIONE FILM '3 SORELLE' con Serena Autieri , Rocio Muniz Morales, Chiara Francini , Giulia Bevilacqua 17:06 17,74% 2.76… - gianlu_79 : PROMOZIONE FILM '3 SORELLE' con Serena Autieri , Rocio Muniz Morales, Chiara Francini , Giulia Bevilacqua 17:06 17… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

EMILIA ROMAGNA - Il 27 gennaio esce su Prime Video l'ultimo film di Enrico Vanzina Tre sorelle , una commedia tutta al femminile interpretata da, Giulia Bevilacqua , Chiara Francini , Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano , con la partecipazione straordinaria di Luca Ward . Il film, prodotto da New International in collaborazione ...Francesco Alò ci parla di Tre sorelle , il film di Enrico Vanzina, con, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano, disponibile su Prime Video dal 27 gennaio. Potete vedere la video recensione qui sopra. TRE SORELLE: LA TRAMA ...L'attrice interpreta una massaggiatrice venezuelana in Tre sorelle, la nuova commedia di Enrico Vanzina (dal 27 gennaio su Prime Video). Ecco di cosa ci ha parlato in questa video intervista (di uomin ...La recensione di Tre Sorelle, nuovo film di Enrico Vanzina con protagoniste Serena Autieri, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.