Scuola, bimbi assenti anche per paura Covid: scattano denunce (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è chi non sapeva che il proprio figlio non andasse a Scuola e chi, invece, ne era consapevole ma ha ammesso che le assenze erano determinate per paura del Covid. C’è tutto questo dietro la denuncia di 12 mamme e papà nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania – in sinergia con la Procura per i minori di Napoli e con i dirigenti scolastici – hanno verificato le posizioni degli studenti nei relativi istituti di formazione, in particolare a Giugliano e le città limitrofe. A Sant’Antimo 12 genitori per 6 ragazzi risponderanno del reato di “inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori”. I carabinieri in collaborazione con il dirigente scolastico della Scuola (le medie) hanno accertato che 6 ragazzi nonostante fossero iscritti non si erano ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – C’è chi non sapeva che il proprio figlio non andasse ae chi, invece, ne era consapevole ma ha ammesso che le assenze erano determinate perdel. C’è tutto questo dietro la denuncia di 12 mamme e papà nel Napoletano. I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania – in sinergia con la Procura per i minori di Napoli e con i dirigenti scolastici – hanno verificato le posizioni degli studenti nei relativi istituti di formazione, in particolare a Giugliano e le città limitrofe. A Sant’Antimo 12 genitori per 6 ragazzi risponderanno del reato di “inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori”. I carabinieri in collaborazione con il dirigente scolastico della(le medie) hanno accertato che 6 ragazzi nonostante fossero iscritti non si erano ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scuola, #Bimbi assenti anche per paura #Covid: scattano denunce ** - barbero_1979 : @Ci1812 Quando con calma si sarà eletto il PdR spero si rivedano norme assurde su quarantene e scuola per i bimbi. La DAD non è scuola - OmlettDuVegetal : RT @LAPHAELREAOO: Prendere in giro i bimbi down nella scuola è il mio sport preferito - LAPHAELREAOO : Prendere in giro i bimbi down nella scuola è il mio sport preferito - BackMassy : @salzheimer Preso in pieno, io, moglie e bimbi. Immagino siano stati i bimbi a scuola, poco importa. Terzo giorno e… -