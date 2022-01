Running | calendario nell’incertezza | tra cancellazioni | rinvii e qualche conferma

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il riacutizzarsi della pandemia, con la rapida diffusione della variante Omicron e la conseguente risalita dei contagi, ha determinato l’ennesimo rallentamento nell’attività agonistica delle corse su strada in questo inizio di 2022. Dando un’occhiata all’elenco delle maratone e delle mezze maratone in programma nel mese di Gennaio, spiccano la cancellazione della prima 42km stagionale, ovvero la Maratona di Ragusa, in programma il 23 gennaio. Per questa competizione, gli organizzatori hanno dato appuntamento direttamente al 2023. Rinviate anche le due mezze maratone previste il 30 Gennaio: la Bergamo City Run è stata spostata al 20 marzo, mentre la Maratonina dello Jonio si correrà a Gallipoli in una data ad oggi non comunicata. Nell’ultima domenica di Gennaio, l’unico appuntamento disponibile sui 42km è previsto a Pesaro, con la prima edizione della Pesaro Marathon. Per quanto ...