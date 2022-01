Recovery plan, perché a giugno i trasferimenti a fondo perduto per l’Italia potrebbero essere tagliati rispetto ai 69 miliardi previsti (Di giovedì 27 gennaio 2022) l’Italia potrebbe vedersi ridurre, rispetto ai 68,9 miliardi previsti un anno fa, i trasferimenti a fondo perduto a valere sul Next Generation Eu. Nessuna sorpresa: il regolamento del fondo di ripresa europeo, varato nel febbraio 2021, prevede che il 30% del contributo finanziario sia calcolato in modo preciso entro il 30 giugno 2022 tenendo conto della variazione del pil reale nel 2020 e della variazione aggregata del pil reale nel biennio 2020-21. Visto che lo scorso anno l’economia italiana è rimbalzata di più del 6%, recuperando in parte il crollo dell’8,9% subito nell’anno del lockdown, è assai probabile che in sede di aggiornamento la cifra spettante alla Penisola nel periodo 2021-2026 risulti più bassa rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)potrebbe vedersi ridurre,ai 68,9un anno fa, ia valere sul Next Generation Eu. Nessuna sorpresa: il regolamento deldi ripresa europeo, varato nel febbraio 2021, prevede che il 30% del contributo finanziario sia calcolato in modo preciso entro il 302022 tenendo conto della variazione del pil reale nel 2020 e della variazione aggregata del pil reale nel biennio 2020-21. Visto che lo scorso anno l’economia italiana è rimbalzata di più del 6%, recuperando in parte il crollo dell’8,9% subito nell’anno del lockdown, è assai probabile che in sede di aggiornamento la cifra spettante alla Penisola nel periodo 2021-2026 risulti più bassa...

Advertising

GINA32451015 : RT @GraziaSanta: Votate per chi vi pare ma lasciate #Draghi al suo posto. Il rischio di lasciare il Recovery plan in mano a qualche testa d… - DanielaDaffin : RT @GraziaSanta: Votate per chi vi pare ma lasciate #Draghi al suo posto. Il rischio di lasciare il Recovery plan in mano a qualche testa d… - castell32082033 : RT @GraziaSanta: Votate per chi vi pare ma lasciate #Draghi al suo posto. Il rischio di lasciare il Recovery plan in mano a qualche testa d… - La_brus : Perché a giugno i trasferimenti a fondo perduto del Next generation Eu per l’Italia potrebbero essere tagliati risp… - PinascoDanilo : RT @GraziaSanta: Votate per chi vi pare ma lasciate #Draghi al suo posto. Il rischio di lasciare il Recovery plan in mano a qualche testa d… -