Quirinale, quarta fumata nera. Il centrodestra valuta Frattini. Attesa per il vertice di stasera – La diretta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quarto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica. A partire da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta e dunque il quorum scende a 505 voti. Continuano le interlocuzioni tra le forze politiche che per il momento non sono riuscite a individuare un nome intorno al quale accordarsi. Anche per questa giornata l'indicazione di voto dei partiti che contano è quella della scheda bianca. Voteranno in questo modo M5s, Pd, Leu e Iv. La coalizione di centrodestra ha invece deciso di astenersi dal voto. In serata sono previsti nuovi vertici. I risultati della quarta votazione: a Sergio Mattarella sono andati 166 voti, a Di Matteo 56. E ancora: a Manconi 8 preferenze, a Cartabia 6, a Draghi 5, a Amato 4, a Casini 3, a Belloni 2. Le schede bianche sono state 261. Gli astenuti 441. Domani alle 11 è prevista la quinta votazione.

