Quirinale: il centrodestra si asterrà, ma intesa più vicina. "No" a Casini, avanzano Cassese e Belloni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un'astensione che può preludere ad una svolta. Il vertice mattutino del centrodestra riporta la calma nel Palazzo dopo la concitata giornata di ieri. I leader della coalizione hanno infatti deciso di prendersi altre 24 ore di tempo per, spiega Matteo Salvini, «allargare il campo del centrodestra e trovare per il Quirinale un nome di altro profilo istituzionale». Che la situazione abbia buone possibilità di sbloccarsi è indizio ricavabile dall'annuncio di Maurizio Lupi (presente al vertice) di chiedere per oggi la doppia votazione. Così come dal fatto che la coalizione tornerà ad incontrarsi oggi pomeriggio. Come a dire che forse di tempo ne potrebbe bastare di meno. Il centrodestra tornerà a riunirsi nel pomeriggio Comunque sia, quel che sembra emergere con nettezza dalla riunione del centrodestra ...

