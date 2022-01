(Di giovedì 27 gennaio 2022)mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600mila euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 5 persone, indagate per le ipotesi di reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento di scritture contabili, emissione e utilizzo diper operazioni inesistenti. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, è frutto delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di, coordinate dal II Gruppo di Ostia, nei confronti di alcune società operanti nei settori dellee della. Dagli accertamenti è emerso che due imprese, formalmente intestate a “prestanome” e inadempienti ...

Advertising

ilfaroonline : Pomezia, 2 milioni di fatture false con pulizie e pubblicità: scatta maxi-sequestro di beni - quotidianolazio : Pomezia, scoperta maxi frode fiscale: fatture false per milioni di euro - -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia milioni

...stati definiti gli elementi di un piano di sviluppo territoriale per le aree industriali di...lo faremo da subito e nella prossima seduta del cda daremo il via all'utilizzo di 50di ...Più di mille nel 2021 Lavoro, altre due vittime ae nel Torinese Altre due persone hanno ...3che erano depositati su un conto a Lugano, 'scudati' nel 2015, e in particolare riguardo a ...Pomezia, maxi frode fiscale: sequestrati beni mobili e immobili per un valore di 600mila euro a cinque persone ...Beni mobili e immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di circa 600.000 euro sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nei confronti di 5 person ...