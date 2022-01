Pfas | i nuovi sospetti degli investigatori su Miteni e controlli di Arpav in un rapporto consegnato alla procura di Vicenza

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Undei carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Treviso allunga l’ombra di un nuovo sospetto non solo sulladi Trissino, al centro del colossale inquinamento delle falde del Veneto, ma anche sui mancatidi, l’Agenzia della Regione Veneto per l’ambiente.due mesi fadi, il documento contiene rivelazioni sul trattamento del GenX, una sostanza appartenente al gruppo deidi ultima generazione, e sul fatto che l’azienda avesse in qualche modo saputo dell’interessamento dei pubblici ufficialisostanza. I fatti si riferiscono al 2018, quando già erano noto a tutti che lo stabilimento era la causa di un disastro ambientale senza precedenti, quando ...

Advertising

fattoquotidiano : Pfas, i nuovi sospetti degli investigatori su Miteni e controlli di Arpav in un rapporto consegnato alla procura di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfas nuovi

Il Fatto Quotidiano

... l'Ue infatti ha deciso di aggiornare e stringere la soglia per alcuni contaminanti "vecchi", tra cui il piombo, e i(precedentemente non tracciati), come le microplastiche e i. Grazie ...... e che desta preoccupazione la presenza di inquinanti come i metaboliti del glifosato e alcuniinquinanti emergenti, come ad esempio il, usato come impermeabilizzante dei tessuti. Tenuto ...I Pfas, cioè, non stanno contaminando solo le falde acquifere di mezzo Nord Italia, ma anche l’aria che respiriamo. A parlarne è l’ingegnere Claudio Lombardi che fa parte di Legambiente e del Comitato ...La variante di Omicron di coronavirus 2 di sindrome respiratorio acuto severo (SARS-CoV-2) di preoccupazione si è sparsa rapido dalla sua emergenza alla fine del 2021 ...